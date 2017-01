Sci, gigante Plan de Corones: trionfo Brignone, la Bassino è terza E' grande Italia sulla pista della Val Pusteria: il podio è completato dalla francese Worley, seconda

24 gennaio 2017

E' grande Italia sulla pista di Plan de Corones, in Val Pusteria: Federica Brignone, in testa dopo la prima manche, si conferma la più veloce anche nella seconda e centra una splendida vittoria in gigante, la terza della sua carriera in Coppa del mondo. Sul podio, a completare una giornata fantastica per i colori azzurri, sale anche Marta Bassino, terza con un distacco di 57 centesimi dalla vetta. Secondo posto per la francese Tessa Worley.

E' di Federica Brignone l'urlo più bello che si leva dalla pista di Plan de Corones: la 26enne valdostana, presentatasi al cancelletto di partenza della seconda manche forte del miglior tempo fatto registrare nella prima parte di gara, ha un'indecisione dopo poche porte ma reagisce alla grande chiudendo con oltre mezzo secondo di vantaggio (0"55) sulla francese Tessa Worley che deve così rimandare l'appuntamento con la sua quarta vittoria stagionale in gigante. Per la Brignone, invece, si tratta della prima gioia del 2016-17 e del terzo successo complessivo in carriera in Coppa del mondo dopo i due conquistati l'anno passato, sempre in gigante, a Soelden (Austria) e a Soldeu (Andorra). Completa la festa azzurra il fantastico terzo posto di Marta Bassino, beffata dalla Worley per soli 2 centesimi: per la 20enne cuneese è il secondo podio in carriera dopo il terzo posto centrato il 22 ottobre scorso a Soelden. Ai piedi del podio si piazzano Lara Gut (quarta), Mikaela Shiffrin (quinta) e Sara Hector (sesta).



Tra le altre azzurre in gara, ottima la prova di Irene Curtoni che si classifica all'ottavo posto, mentre l'11esima posizione di Sofia Goggia lascia qualche rimpianto soprattutto per le imprecisioni della bergamasca nella seconda manche. Manuela Moelgg è 14esima, Francesca Marsaglia è 20esima davanti a Elena Curtoni. In classifica generale di Coppa del mondo la statunitense Mikaela Shiffrin rimane al comando con 1053 punti, a +130 sulla Gut. Terza la Worley (688) davanti a Sofia Goggia (629). Federica Brignone si arrampica fino al 13esimo posto.

"VINCERE IN ITALIA È FANTASTICO" "Vincere in Italia è fantastico ed ancor di più farlo con un'altra compagna di squadra sul podio": Federica Brignone esulta per il trionfo nel gigante di coppa del mondo di San Vigilio di Marebbe. "In questa stagione le cose in gigante non erano andate bene come avrei voluto - ha spiegato l'azzurra - e mentre in prova rendevo a dovere in gara non riuscivo a fare altrettanto. Avevo paura che mi succedesse anche oggi, ma in questo mio fratello Davide, nella pausa tra le due discese, mi ha aiutato parecchio. Al via ho anche sentito che Marta era passata in testa e questo mi ha ancor più dato la carica", ha detto raggiante la ragazza di Courmayer.

L'ORDINE D'ARRIVO 1 BRIGNONE Federica 2:10.05

2 WORLEY Tessa 2:10.60 +0.55

3 BASSINO Marta 2:10.62 +0.57

4 GUT Lara 2:10.81 +0.76

5 SHIFFRIN Mikaela 2:11.14 +1.09

6 HECTOR Sara 2:11.16 +1.11

7 SCHILD Bernadette 2:11.24 +1.19

8 CURTONI Irene 2:11.55 +1.50

9 RAST Camille 2:11.81 +1.76

10 REBENSBURG Viktoria 2:11.84 +1.79

11 GOGGIA Sofia 2:11.89 +1.84

12 TRUPPE Katharina 2:11.97 +1.92

13 WILD Simone 2:12.05 +2.00

14 MOELGG Manuela 2:12.06 +2.01

15 HROVAT Meta 2:12.19 +2.14



