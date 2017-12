Sci, gigante: Pinturault trionfa in Val d'Isere

9 dicembre 2017

Seconda manche decisiva per la vittoria di Alexis Pinturault nel gigante maschile in Val d'Isere. Il francese, al 20° successo in Coppa del mondo, ha chiuso in 1’51"18 davanti al tedesco Stefan Luitz (+0”28). Solo terzo l’austriaco Marcel Hirscher, davanti a tutti dopo la prima manche ma bloccato nella seconda parte di gara (+0”54). Primo degli italiani Florian Eisath che si è piazzato al 12esimo posto (+2”39).

Marcel Hirscher era davanti a tutti nella prima manche del gigante di Val d’Isere, ma il campione austriaco nella seconda manche concede ben 66 centesimi al francese Alexis Pinturault che può festeggiare così il suo decimo successo in carriera nel gigante. L’austriaco era stato il più veloce nella prima parte di gara con un parziale di 56”74 ma non è bastato e ha chiuso al terzo posto. Vince così il francese e alle sue spalle si piazza Stefan Luitz, tedesco secondo sia dopo la prima che dopo la seconda manche che ha chiuso con un tempo totale di 1’51”46. In quarta posizione ecco un altro francese, Mathieu Faivre (+0”78) mentre al quinto si è piazzato il norvegese Henrik Kristoffersen (+0”90). Ottima la prestazione complessiva del tedesco Alexander Schmid che dopo una prima manche chiusa all’ottavo posto, ha chiuso il secondo parziale da secondo conquistando così la sesta posizione in classifica generale (+1”01). Settimo lo sloveno Zan Kranjec (+1”10), ottavo l’austriaco Manuel Feller (+1”66), nono lo svedese Matts Olsson (+1”73) e decimo il Francese Thomas Fanara (+1”96).



Venendo alla prova degli italiani, dodicesima posizione per il primo degli atleti azzurri, Florian Eisath che aveva chiuso al nono posto la prima manche per poi chiudere con un complessivo 1’53”57 (+2”39). 18esima posizione per Giovanni Borsotti (+2”81) e 19esima per Luca De Aliprandini (+2”81). Roberto Nani ha chiuso al 23esimo posto (+3”41) mentre 24esimo è arrivato Manfred Moelgg (+3”44). 28esima posizione per Riccardo Tonetti (+4”11).