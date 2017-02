Sci, Mondiali 2017: Goggia di bronzo in gigante, oro alla Worley

16 febbraio 2017

Finalmente! Sofia Goggia ha conquistato la prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di sci di St. Moritiz. L'azzurra si è messa al collo il bronzo in gigante. Grande gioia per la bergamasca che, dopo il secondo posto della prima manche, ha chiuso alle spalle della francese Worley e alla statunitense Shiffrin. Sorriso Italia anche con la Brignone quarta e la Moelgg sesta.

La gara è resa difficile da un fondo pista non uniforme: a tratti più duro, là dove ripercorre la pista usata per la discesa, e in altri decisamente più morbido, anche per la giornata di forte sole che investe in pieno il tracciato. È un po' come sciare sulle uova, con la pista che diventa progressivamente più lenta. Seconda, decisiva manche alle ore 13.