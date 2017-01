Sci, Gigante Maribor: super Worley, Goggia è seconda

7 gennaio 2017

Tris stagionale in gigante per Tessa Worley che vince la prova di Maribor, in Slovenia, la casa di Tina Maze, che ha corso l'ultima gara della sua carriera scendendo nella prima manche ma fermandosi a metà pista per salutare i suoi allenatori e poi concludere godendosi gli applausi del suo pubblico. La Worley, quarta dopo la prima manche, è superlativa e ferma il cronometro sul tempo di 2'16"96, unica sotto il muro del 2'17". Alle spalle della francese Sofia Goggia che conquista il settimo podio della sua incredibile stagione.



L'azzurra paga 16 centesimi alla francese in una prova in cui aveva accumulato molto vantaggio nella fase centrale ma poi l'ha perso tutto alla fine, dove la Worley è stata favolosa. Completa il podio la svizzera Lara Gut che chiude a 25 centesimi dal primo posto in virtù di una seconda manche da urlo, la migliore in assoluto. A sorpresa è quarta, e quindi giù dal podio, l'americana Mikaela Shiffrin, che era in testa dopo la prima manche. Nella top ten anche l'altra azzurra Manuela Moelgg, settima.



Nella classifica generale di Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin conduce con 848 punti davanti ai 643 di Lara Gut, ai 563 di Tessa Worley e ai 547 di Sofia Goggia mentre in quella di gigante è la Worley a comandare con 500 punti, 85 più di Shiffrin.