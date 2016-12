Sci, Gigante Lienz: trionfo Gut, Brignone quinta

28 dicembre 2015

Lara Gut può festeggiare il successo nello Slalom Gigante sulle nevi austriache di Lienz , valido come prova della Coppa del Mondo femminile di sci. La svizzera si impone col tempo di 2'06"00 precedendo di 12 centesimi l'atleta del Liechtenstein Tina Weirather e di 30 centesimi la tedesca Viktoria Rebensburg. Giornata positiva per le azzurre con 4 nelle prime 10: la migliore è Federica Brignone , quinta con un distacco di +0"64 dalla Gut.

Per la sciatrice elvetica si tratta del 16esimo successo in Coppa del Mondo, il quarto stagionale e il secondo in Gigante dopo la gara inaugurale di Aspen. La 24enne ticinese sfrutta l'uscita di scena nella seconda manche della slovena Ana Drev, al comando al termine della prima discesa. In classifica generale la Gut consolida il primato con 658 punti, 158 in più di Lindsey Vonn, scivolata nelle prime porte. Ottima prova delle italiane: oltre al quinto posto della Brignone, c'è da segnalare il settimo di Francesca Marsaglia (+0"64), il nono di Irene Curtoni (+1"88) e il decimo di Elena Curtoni (+1"90), capace di recuperare 17 posizioni nella seconda manche.