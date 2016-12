Sci, gigante Hinterstoder: mostro Pinturault, secondo Hirscher

28 febbraio 2016

Lo slalom gigante è roba per Alexis Pinturault che centra il terzo successo di fila nella specialità nella prova che chiude il weekend di Hinterstoder, in Austria. Il francese chiude con il tempo di 2'43"88 e stacca di un secondo pieno l'austriaco Marcel Hirscher che però conquista punti in chiave Coppa del mondo sul norvegese Kristoofersen, terzo. Florian Eisath, ottavo, è il migliore degli azzurri.

Quinta vittoria nel 2016, 14esima in carriera e terzo successo consecutivo in gigante per Alexis Pinturault che a Hinterstoder, in Austria, fa doppietta dopo il primo posto di venerdì. Il 24enne talento francese domina la gara sulla pista Hannes Trinkl chiudendo in testa la prima manche e poi ampliando il suo margine nella seconda: 2'43"88 il tempo finale di Pinturault che rifila un secondo pieno all'idolo di casa Marcel Hischer. L'austriaco però guadagna qualche punto in chiave Coppa del mondo al norvegese Kristoffersen, terzo. Ai piedi del podio i due francesi Faivre e Fanara mentre l'Italia ha due atleti in top ten, Florian Eisath ottavo e Riccardo Tonetti decimo. Gli altri: 15esimo De Aliprandini, 22esimo Blardone.



Nella classifica generale di Coppa del mondo Hirscher allunga su Kristoffersen, 1365 punti a 1082. Nella speciale classifica di gigante l'austriaco comanda con 561 punti davanti ai 430 di Pinturault e ai 351 di Kristoffersen.