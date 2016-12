Sci, gigante di Maribor: vince Rebensburg, fuori le big

30 gennaio 2016

A Maribor, in Slovenia, a casa di Tina Maze, è una tedesca a trionfare in gigante, ovvero Viktoria Rebensburg, che soffia il successo all'atleta locala Ana Drev. La Rebensburg, seconda nella prima manche, fa qualche errore nella seconda ma riesce comunque a mantenere il margine e a vincere in 2'29"82, con 32 centesimi di vantaggio appunto sulla Drev, costretta al secondo posto. Terzo posto per l'atleta del Liechtenstein e figlia d'arte Tina Weirather. Finite fuori le due che stanno correndo per la Coppa del Mondo, Lindsey Vonne e Lara Gut: l'americana era dodicesima nella prima manche mentre la svizzera ha sprecato una buona occasione dopo il terzo tempo nella discesa del mattino. Gara in chiaro scuro per l'Italia: Nadia Fanchini e Marta Bassino chiudono in top ten, ottava e nona, mentre Manuela Moelgg e le due Curtoni, Elena e Irena, si inseriscono nelle prime 15. Non cambia nulla nella classifica generale di Coppa, con la Vonn in testa con 900 punti a +45 sulla Gut; nella classifica di gigante eva Brem guida con 442 punti davanti ai 410 della Rebensburg.