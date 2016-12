Sci, Gigante Courchevel: festa Brem, rimonta Goggia

20 dicembre 2015

Eva-Maria Brem può far festa per la vittoria nello Gigante femminile di Courchevel. L'austriaca si impone col tempo complessivo di 2'01"72, davanti alla norvegese Nina Loeseth e alla svizzera Lara Gut, seconde ex aequo con un distacco di 17 centesimi. Ottimo sesto posto per l'azzurra Sofia Goggia (+0"70), protagonista di una grande rimonta dopo il 16esimo crono della prima manche. Errore nella seconda manche per Federica Brignone .

Secondo successo in carriera in Coppa del Mondo per la Brem dopo il trionfo nel 2014 sempre in Gigante ad Aspen, negli Stati Uniti. Una vittoria che permette all'austriaca di consolidare il primato nella classifica di disciplina con 292 punti, 42 in più della Gut seconda oggi sul podio insieme alla Loeseth. In chiave azzurra davvero straordinaria la seconda manche di Sofia Goggia che recupera dieci posizioni chiudendo sesta col secondo tempo parziale. Sedicesima, invece, Irene Curtoni con un distacco di 1"81 dalla Brem. Fuori nella seconda manche, infine, Marta Bassino, Federica Brignone e Nadia Fanchini.