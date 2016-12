Sci, Gigante Alta Badia: trionfa Hirscher, deludono gli italiani

20 dicembre 2015

Marcel Hirs cher trionfa nello Slalom Gigante dell'Alta Badia , valido per la Coppa del Mondo di Sci Alpino. Sulla Gran Risa l'austriaco dimostra ancora una volta di essere il migliore chiudendo davanti a tutti col tempo complessivo di 2'33"34. Secondo posto per il norvegese Henrik Kristoffersen (+0"19). Terzo il francese Victor Muffat-Jeandet (+0"86), al comando dopo la prima manche. Male gli azzurri: solo 11esimo Roberto Nani (+2"17).

Dopo la prima manche chiusa alle spalle di Muffat-Jeandet, Hirscher veste i panni del 'cannibale' e pennella curva dopo curva una seconda discesa perfetta sulla pista Gran Risa che gli permette di conquistare la trentacinquesima vittoria in Coppa del Mondo, la quarta stagionale, la diciassettesima in Gigante e la terza consecutiva in questa specialità.



Decisamente deludenti gli azzurri: peggio di Nani (undicesimo), fanno Florian Eisath (13esimo a +2"25), Manfred Moelgg (15esimo a +2"52), Massimiliano Blardone (22esimo a +2"90) e Riccardo Tonetti (24esimo a +3"25). In classifica generale Hirscher balza al comando con 540 punti, 20 in più di Aksel Lund Svindal, soltanto 28esimo oggi.