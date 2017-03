Sci, finali Aspen: Stuhec regina in discesa, Goggia terza

15 marzo 2017

Dopo aver messo in bacheca l'oro Mondiale nella Libera e la Coppa del Mondo di Combinata, la Stuhec ottiene anche quella di Discesa imponendosi con una straordinaria prova di forza anche in occasione delle finali di Aspen. Sulle nevi del Colorado la slovena infila la quarta vittoria stagionale nella specialità rifilando 66 centesimi alla padrona di casa Lindsey Vonn e 1"03 a Sofia Goggia. La bergamasca, seconda in classifica di disciplina a -137 dalla Stuhec, centra il 12esimo podio personale nel 2016-17, il 38esimo per lo squadrone azzurro tra uomini e donne in stagione. Eguagliato il record di 20 anni fa quando gareggiavano fenomeni del calibro di Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. Tra le altre italiane Johanna Schnarf si piazza in nona posizione (+2"50), Verena Stuffer quindicesima (+3"17) e Federica Brignone 18esima (+3"62).