Sci, finali Aspen: la Brignone firma il record di podi dell'Italia

16 marzo 2017

Ilka Stuhec non riesce nell'impresa di bissare il successo di ieri in Discesa e perde il vantaggio di 15 punti sulla Weirather che si impone nel SuperG e mette in bacheca la coppa di disciplina. Grande soddisfazione ma anche un pizzico di amarezza per Federica Brignone che chiude al terzo posto con un solo centesimo di gap dalla slovena. La 26enne milanese regala così il 39esimo podio all'Italia che cancella il record della mitica stagione 1996-97 con campioni del calibro di Deborah Compagnoni e Alberto Tomba. Esce di scena nel finale Sofia Goggia, caduta poco prima del traguardo quando nell'ultimo parziale aveva solo 5 centesimi di ritardo dalla Weirather. Decima Elena Curtoni (+3"10), quattordicesima Francesca Marsaglia (+3"10).