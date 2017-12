Sci: Feuz vince discesa di Lake Louise, Fill quarto

25 novembre 2017

Lo svizzero Beat Feuz , campione mondiale, ha vinto in 1.43.76 la discesa di coppa del mondo di Lake Louise, ottenendo l'ottavo successo in carriera. Alle sue spalle il campione olimpico austriaco Matthias Mayer in 1.43.85 e terzo, al suo rientro dopo una lunga assenza per infortunio, il norvegese Aksel Svindal in 1.44.08. L'Italia ha sfiorato il podio con il quarto posto in 1.44.28 dell'altoatesino Peter Fill.

Tra gli azzurri, molto più indietro Dominik Paris, sedicesimo in 1.45.32, e Christof Innerhofer, 40° in 1.46.28. Gli atleti hanno gareggiato con un pettorale listato a lutto per ricordare il velocista francese David Poisson morto pochi giorni fa nella vicina Nakiska dopo esser finito contro un albero mentre si allenava in vista della gara di oggi. Domani sempre a Lake Louise è in programma il SuperG. "Sono molto contento di come è andata oggi - ha commentato Fill al sito della Fisi - Sicuramente ho fatto qualche errore di troppo ma l'importante oggi è che ho sentito di avere la giusta velocità, e di essere competitivo con gli altri. Tutto questo mi fa pensare bene per il futuro. Sono contento di avere cominciato così la stagione, soprattutto dopo i problemi alla schiena di cui ho risentito in Cile, quest'estate, adesso spero di riuscire a tenere tutto sotto controllo e proverò ad andare al massimo nelle prossime gare".