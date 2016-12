Sci, Fenninger shock: infortunio ai legamenti, stagione finita

21 ottobre 2015

Anna Fenninger saluta la Coppa del Mondo di sci prima ancora che cominci e dovrà saltare tutta la stagione per un infortunio rimediato a Soelden. La campionessa austriaca era stata portata in ospedale dopo una caduta in allenamento e il responso degli esami è stato durrisimo: rotti i legamenti crociati del ginocchio destro. La Fenninger verrà operata oggi stesso ma lascia il Circo Bianco senza la detentrice della Coppa del Mondo assoluta di sci alpino.