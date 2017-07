Sci: Elisabeth Goergl si ritira dopo 17 anni

12 giugno 2017

La campionessa austriaca Elisabeth Goergl dice addio allo sci professionistico dopo 17 stagioni, due anni e mezzo dopo essere diventata l'atleta piu' anziana a vincere una gara di Coppa del mondo (a quasi 34 anni, nel dicembre 2014 a Val d'Isere, in supergigante). "Molti tifosi - ha spiegato la 36enne Goergl - mi hanno chiesto di continuare per un altro anno (quello che comprenderà i Giochi invernali, ndr), ma preferisco impegnarmi in qualcosa di diverso: se sentissi ancora la scintilla, non mi sarei ritirata adesso".



Attività alternative che comprendono la musica, avendo appena pubblicato un cd di sue canzoni. Nel 2011, ai Mondiali di Garmisch-Partenkirchen, la Goergl vinse a sorpresa la medaglia d'oro nella discesa libera e nel supergigante, mentre alle Olimpiadi di Vancouver 2010 si era aggiudicata due medaglie di bronzo nella discesa e nello slalom gigante.