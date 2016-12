Sci, discesa Val d'Isere: doppietta Jansrud, Fill secondo Il norvegese bissa il successo di ieri in Super G: ottimo l'azzurro, sul podio davanti a Svindal. Settimo Paris

3 dicembre 2016

E' Kjetil Jansrud il re della velocità in questo primo scorcio di stagione. Sulla neve della Val d’Isere, il norvegese bissa il successo di ieri in Super G dominando la prima discesa dell’anno con il tempo di 1:59.51. Splendido secondo l’azzurro Peter Fill, vincitore lo scorso anno della coppa del Mondo di specialità, che chiude a 26 centesimi da Jansrud e davanti di 7 a Svindal. Buon settimo Dominique Paris, terzo in Super G.

Partito con i favori del pronostico dopo la vittoria in Super G, Kjetil Jansrud non delude le attese e con una grandissima prestazione nei primi 4 settori bissa il successo di ieri in Val d’Isere conquistando la prima discesa libera della stagione . La neve francese, decisamente più copiosa di quella in Colorado dove avrebbe dovuto disputarsi la gara, regala però più di un sorriso anche ai colori azzurri: sul podio, alle spalle di Jansrud e davanti a un intramontabile Aksel Lund Svindal, festeggia Peter Fill, secondo a 26 centesimi dalla vittoria. Bellissima la discesa del 34enne di Bressanone che paga mezzo secondo nel quarto settore recuperando però poi nel finale. Bene anche Dominique Paris, ieri sul podio tra le porte del Super G e oggi settimo a pari merito con lo svizzero Kueng a 1.05 dalla vetta, mentre Innerhofer chiude quindicesimo a 1.44. In classifica generale, Jansrud raggiunge a quota 200 punti il dominatore della ultime stagioni Marcel Hirscher: terzo Svindal a 140.

LA CLASSIFICA DELLA DISCESA 1. Kjetil Jansrud NOR 1:59.51;

2. Peter Fill ITA +0.26;

3. Aksel Lund Svindal NOR +0.33;

4. Bostjan Kline SLO +0.64;

5. Adrien Theaux FRA +0.81;

6. Erik Guay CAN +0.97;

7. Patrick Kueng SVI +1.05;

7. Dominik Paris ITA +1.05;

9. Aleksander Aamodt Kilde NOR +1.17;

10. Valentin Giraud Moine FRA +1.19;

10. Carlo Janka SVI +1.19.



