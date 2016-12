Sci, discesa Val d'Isere: la Goggia conquista un altro podio L'azzurra non si ferma più: è terza. Vittoria alla Stuhec

17 dicembre 2016

Sofia Goggia ci ha preso gusto e non si ferma più. In Val d'Isere l'azzurra ha bissato in discesa il terzo posto della combinata. Periodo d'oro per la 24enne bergamasca che ha centrato il sesto podio stagionale in otto gare e ha rafforzato la sua seconda posizione in classifica generale vista l'uscita di Lara Gut. Ottima prova delle azzurre con Nadia Fanchini quarta davanti alla Schnarf e alla sorella Elena. Vittoria per la Stuhec sulla Huetter.



La Stuhec continua a vincere, la Goggia continua a salire sul podio. Con eccezione della Huetter che ha preso il posto della Gisin, podio identico a quello della combinata di ieri. Periodo d'oro per l'azzurra che, col pettorale numero 4, è scesa come una furia e ha sfruttato la pista. Capolavoro nella parte centrale dove ha costruito il risultato prendendosi anche qualche rischio. Una discesa alla Goggia, questo è il suo stile. Poi si è difesa dagli attacchi delle compagne di squadra. Nadia Fanchini si è fermata a dieci centesimi dal podio, la Schnarf a 15 15 ed Elena Fanchini a 18. Una grande prova delle azzurre.



Sofia, invece, si è fermata a 32 centesimi dalla vittoria che ancora gli manca. La slovena Stuhec ha confermato l'ottimo avvio di stagione con il quarto successo, mentre l'austriaca Huetter ha beffato la nostra portacolori per 4 centesimi. Fuori Lara Gut, una buona notizia per la Goggia (seconda) che ha incrementato il vantaggio in classifica generale sulla svizzera.





GOGGIA: "CONTENTA, MA..." Sofia Goggia non si accontenta: "Naturalmente sono contenta per il podio, ma oggi non sono stata perfetta. Ho fatto qualche errore di troppo: devo migliorare per raggiungere la vittoria". Ora c'è il Super G e l'azzurra sogna: "È la mia disciplina preferita e voglio fare risultato". Poi svela la ricetta del successo: "Ora tutti i pezzi del puzzle della mia vita stanno combaciando. Io davanti alla Gut in classifica? L'ho vista e ci siamo date un cinque. Per ora non ci penso".



