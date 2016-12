Sci, discesa St. Moritz: primo podio per Elena Curtoni

16 marzo 2016

La prima giornata delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino a St. Moritz è speciale per l'Italia, non solo per la vittoria della coppa di discesa di Peter Fill ma anche per il primo podio in carriera di Elena Curtoni. La valtellinese, sorella minore di Irene, chiude al terzo posto l'ultima discesa stagionale alle spalle dell'austriaca Puchner, prima, e della svizzera Suter, terza. La coppa di specialità era già stata vinta da Lindsey Vonn.