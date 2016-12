Sci, discesa La Thuile: capolavoro Gut, terza Nadia Fanchini

19 febbraio 2016

Sull'inedito tracciato intitolato a Franco Berthod si consuma il dramma sportivo di Lindsey Vonn che, a causa di una caduta verso metà gara, perde il primato nella classifica di coppa del Mondo a vantaggio della Gut, vincitrice odierna. La svizzera ha ora un vantaggio di 13 punti proprio sull'americana. Ottimo terzo posto per la Fanchini che può prendersela solo con la sfortuna per l'unico centesimo che la divide dalla Huetter seconda. In top ten anche Elena Curtoni, settima a +1"91 dalla Gut.