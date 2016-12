Sci, discesa Jeongseon: trionfo Jansrud, Paris splendido secondo

6 febbraio 2016

Tredicesimo successo in Coppa del mondo per Janrsud, quarto in classifica generale e terzo in quella di discesa ha 327 punti ed è preceduto solo da Fill (365) e dal connazionale Svindal (436, ma stagione già finita per lui). Primo podio dell'anno (11esimo in carriera) per Dominik Paris che si gode finalmente una giornata positiva e lascia l'amaro in bocca a Peter Fill che, in stato di grazia dopo il capolavoro di Kitzbuehel, si aspettava qualcosa di più del quarto posto: l'azzurro ha pagato a caro prezzo qualche imprecisione di troppo nella parte centrale della pista sudcoreana. Alle spalle di Fill si piazzano lo svizzero Beat Feuz (quinto), l'austriaco Otmar Striedinger (sesto) e lo svizzero Carlo Janka (settimo). Completano la top ten della discesa di Jeongseon il francese Adrien Theaux (ottavo), l'austriaco Romed Baumann (nono) e il francese Guillermo Fayed (decimo). Deludenti le prove degli altri azzurri in gara: Christof Innerhofer ha fatto registrare il 21esimo tempo, mentre Matteo Marsaglia ed Emanuele Buzzi sono arrivati rispettivamente 23esimo e 25esimo. Ancora più attardati Mattia Casse (31esimo) e Werner Heel (35esimo).