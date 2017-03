Sci, discesa Jeongseon: finalmente Goggia, è il suo primo trionfo

4 marzo 2017

La Goggia è l'immagine della felicità dopo la discesa di Jeongseon, in Corea del Sud, che le regala il primo successo in Coppa del mondo a coronamento di una stagione straordinaria. Sofia si gode un momento davvero magico visto che nessuna sciatrice azzurra prima di lei era riuscita a salire dieci volte sul podio in una sola stagione: persino la grande Deborah Compagnoni si era fermata a 9 nel 1996-97 e 1997-98. E ora la Goggia, che in classifica generale è quarta con 921 punti, insegue un altro record: quello dei 1100 punti ottenuti da Karen Putzer nella Coppa del Mondo 2002-03, record assoluto per un'italiana.



Mastica amaro invece Lindsey Vonn che non riesce a centrare la sua 78esima vittoria e vede fermarsi la sua rincorsa al record assoluto di Ingemar Stenmark (86). La campionessa statunitense si arrende alla Goggia per soli 7 centesimi, sono 23 invece quelli accumulati da Ilka Stuhec, leader della classifica di discesa con 497 punti (97 in più dell'azzurra). Tra le altre italiane impegnate a Jeongseon la migliore è Johanna Schnarf, ottava. Ai piedi del podio la statunitense Laurenne Ross. Buona anche la prova di Verena Stuffer, decima. Sedicesima Elena Curtoni, ventesima Federica Brignone, 35esima Marta Bassino. Fuori, infine, Francesca Marsaglia.