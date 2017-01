Sci, discesa Garmisch: incredibile Vonn, trionfo davanti alla Gut

21 gennaio 2017

Incredibile Lindsey Vonn : la statunitense, alla seconda gara stagionale dopo il rientro dallo stop per la frattura al braccio destro rimediata a novembre, centra la sua 77esima vittoria in Coppa del Mondo imponendosi nella discesa di Garmisch. Amaro in bocca Lara Gut che, nonostante un'ottima prova, si deve accontentare del secondo posto a 15 centesimi dall'americana. Terza la tedesca Viktoria Rebensburg. Buona prova di Sofia Goggia, quinta.

Si lascia andare a un pianto liberatorio a fine discesa Lindsey Vonn per una vittoria che si può annoverare tra le migliori della sua splendida carriera. A Garmisch la 32enne fuoriclasse statunitense scende dopo il tempone di Lara Gut e sfodera una prestazione da urlo fermando il cronometro sull'1'43"41, 15 centesimi in meno della svizzera. L'ultimo successo della Vonn risaliva al 6 febbraio 2016 , sempre in discesa e sempre a Garmisch. E ora la statunitense non è poi così lontana dalle 86 vittorie in Coppa del mondo del mitico Ingemar Stenmark. Il podio si completa con la tedesca Viktoria Rebensburg, terza a 0"48 dalla statunitense. Quarta l'austriaca Ramona Schmidhofer che precede Sofia Goggia, la migliore delle azzurre in gara : la bergamasca, nonostante qualche difficoltà in prova, si conferma molto veloce e accusa un ritardo di 0"88 dalla Vonn. Fuori dalla top ten le altre italiane: Federica Brignone è 12esima, Elena Curtoni 19esima, ancora più attardate Verena Stuffer, Elena Fanchini e Nicol Delago. Fuori Francesca Marsaglia e Johanna Schnarf.

"NON CI SONO PAROLE"

"Le parole non sono sufficienti per descrivere la mia felicità". Lindsey Vonn è raggiante, il terribile infortunio all'omero del braccio destro, di novembre, sembrava aver fermato ancora una volta la campionessa americana. "Il duro lavoro paga sempre alla fine. Ce l'ho fatta". In un tweet la regina delle nevi, 77 vittorie in Coppa del Mondo, ha esternato tutta la propria emozione dopo la vittoria di Garmisch.



"Ho urlato, pianto e poi non riuscivo a smettere di ridere, perché oggi ho vinto", è l'entusiastico messaggio della campionessa americana su Facebook. "Mi sono infortunata tante volte, ma quest'ultimo guaio è stato il più duro mentalmente. Ma alla fine il lavoro duro paga sempre. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutata ad essere qui e a tutti i miei fan per il supporto".