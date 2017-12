Sci, discesa femminile: a Lake Louise storico successo della Shiffrin

2 dicembre 2017

La Shiffrin con il primo posto conquista il quinto podio in sei gare nella Coppa del Mondo e soprattutto firma la sua prima vittoria in discesa. Ancora una volta insuperabile l'americana che trova il secondo successo dopo quello conquistato nello slalom speciale. Faticano a tenerle testa anche l'austriaca Hutter e Tina Weitather che l'avevano preceduta sempre sulle nevi di Lake Louise nella prima discesa. La gara inizia con notevole ritardo a causa di un problema di energia elettrica che ha costretto gli organizzatori a rinviare il via di un’ora e un quarto. La neve inizia a farsi bollente con la discesa della tedesca Rebensburg, pettorale numero 7, che fa registrare il tempo di 1'27"68 utile, però, solo per il secondo posto. Fa meglio di lei la Shiffrin che taglia il traguardo tredici centesimi di secondo prima della rivale strappandole il primato. Con il tempo di 1'27"55 la Shiffrin conquista il gradino più altro del podio, che oltre alla Redensburg, vede anche la presenza della sciatrice svizzera Michelle Gisin (1'27"72). Cornelia Huetter, finisce così fuori dalle prime tre (+0"19) della classifica così come l’americana Lindsay Vonn (0"93), deludente in questa gara e classificatasi solo dodicesima. Fuori dal podio anche la Weirather (quinta con 1'27"86).



Per quanto riguarda le sciatrici italiane, tra le prime dieci classificate spicca Sofia Goggia (1'28"24), scesa in pista con il pettorale numero 17, mentre più indietro finiscono tutte le altre ragazze del team Italia a partire dalla Stuffer (dodicesima in 1'28"48), quindi la Delago (ventinovesima con 1'29"15) ed infine Nadia Fanchini (1'28"97 per il ventiduesimo posto), Elene Fanchini ( ventesima in 1'28"95) e Johanna Schnarf (in ventisettesima posizione con 1'29"05).