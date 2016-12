Sci, Discesa Cortina: Vonn senza rivali, Schnarf quinta

23 gennaio 2016

Lindsey Vonn è ancora una volta regina sulle Dolomiti. La campionessa americana vince la discesa libera di Cortina d'Ampezzo e si conferma super sull'Olimpia delle Tofane: chiude in 1'37"01, beffando la sorprendente canadese Larisa Yurkiw e la rivale svizzera Lara Gut, che resta leader della classifica generale ma con soli 10 punti di vantaggio sulla statunitense. La migliore delle italiane è Johanna Schnarf: per lei un ottimo quinto posto in 1'38"07.