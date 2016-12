Sci, discesa Beaver Creek: vince Svindal, azzurri indietro

4 dicembre 2015

E' un dominio di Svindal in questo inizio di Coppa del Mondo 2015-16. Il campione norvegese, reduce dalla doppietta di Lake Louise in Canada con discesa e superg, si ripete anche a in discesa a Beaver Creek, in Colorado, nella prima di tre gare nel weekend. Sulla pista Birds of Prey Svindal chiude in 1'42"34 e precede di 3 decimi il connazionale Jansrud, secondo, mentre al terzo posto c'è il francese Fayed, a 7 decimi. Gli italiani chiudono a ridosso dei primi: Innerhofer è settimo ad oltre un secondo mentre Fill è ottavo; fuori dai dieci Pairs e Heel. Nella classifica generale di Coppa del Mondo Svindal guida con 307 punti davanti ai 176 di Fill e ai 151 di Jansrud. Il programma del fine settimana a Beaver Creek prosegue sabato con il superg mentre domenica c'è lo slalom gigante.