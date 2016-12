Sci, discesa Altenmarkt: Vonn imprendibile, nuovo record

9 gennaio 2016

Una manche o due non fa differenza per Lindsey Vonn quando si parla di discesa libera e di velocità. La gara di Altenmarkt-Zauchensee, in Austria, è di totale dominio della campionessa americana che chiude al comando nella prima manche e poi nella seconda si ripete fermando il cronometro sul 2'11"17, rifilando un secondo esatto alla canadese Larissa Yurkiw, seconda, e oltre un secondo e mezzo all'austriaca Cornelia Huetter, terza. Uscita nella prima manche la svizzera Lara Gut mentre ha sprecato buone chance di podio l'atleta del Liechtenstein Tina Weirather, finita fuori nella seconda manche. Caduta anche la norvegese Lotte Smiseth Sejersted che è finita in ospedale per accertamenti.



Giornata incolore per l'Italia: Francesca Marsaglia è la migliore col decimo posto; la Merighetti è 15esima, in mezzo alle sorelle Nadia e Elena Fanchini, 20esima Elena Curtoni, cadute Bassino, Stuffer e Goggia. Nella classifica generale di Coppa del Mondo Lara Gut resta al comando con 658 punti, 58 in più di Lindsey Vonn che però guida in quella di discesa con 300, a +50 su Cornelia Huetter. Con il successo odierno l'americana arriva a 62 successi in carriera e eguaglia l'austriaca Annemarie Moser-Proell col record di 36 affermazioni in discesa libera.