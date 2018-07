Sci di fondo, Marit Bjørgen si ritira

06/04/2018

Marit Bjoergen dice basta. La norvegese regina delle nevi ha deciso di ritirarsi, seguendo l'esempio del collega Ole Einar Bjorndalen. La Bjoergen ha vinto in carriera 15 medaglie olimpiche, comprese quelle conquistate a PyeongChang, ai Giochi invernali di febbraio. Trentotto anni, fondista nata Trondheim, la Bjoergen ha confessato di "non avere più motivazioni e di non sentirsi più di poter dare il 100 per cento".