Sci di fondo: Pellegrino vince a Lahti

3 marzo 2018

Stupenda vittoria di Federico Pellegrino nella sprint skating di Lahti, prova di Coppa del mondo di sci di fondo. L'azzurro ha vinto battendo il russo Gleb Retivykh (a 77 centesimi) e il norvegese Johannes Klaebo, a 90 centesimi. Questa vittoria è l'undicesima in carriera per il poliziotto di Nus, che è l'unico atleta ad avere vinto dieci sprint a tecnica libera.



Sulla stessa pista dell'oro iridato 2017, quindi Pellegrino si ripete e celebra nel migliore dei modi il ritorno nella Coppa del mondo sprint, dopo l'argento olimpico a tecnica classica. Quella di oggi è stata una gran gara, che ancora una volta ha dimostrato la tenacia e la volontà di vincere di Pellegrino, che ha controllato i norvegesi per tutta la finale prima di scatenarsi nel lungo rettifilo conclusivo, staccando tutti gli avversari che hanno dovuto cedere al suo strapotere fisico e tecnico. Eppure la semifinale era stata in salita per Pellegrino che, dopo un ammonizione per falsa partenza, aveva rotto il bastone destro. Ciò nonostante il valdostano si riportava in testa al gruppo fino a chiudere in linea con Klaebo. In semifinale terminava anche la gara di Francesco de Fabiani, bravo a superare i quarti. Fuori ai quarti Maicol Rastelli.