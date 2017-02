Sci, delusione Goggia: "La medaglia era facilmente alla mia portata"

12 febbraio 2017

La sciatrice bergamasca non si è nascosta trattenendo a stento le lacrime: "È difficile, mi dispiace un sacco. Cggi ce l'avevo e ho dato tutto: purtroppo non è andata. Ho bisogno di metabolizzare, ho perso 7 decimi per un mio errore, non posso essere contenta. Io non mi accontento di un quarto posto, sono fatta così".



Per Sofia è la terza delusione a questi mondiali di St. Moritz dopo quelle nel Super G e nella combinata. Ora per conquistare una medaglia è aggrappata al gigante.