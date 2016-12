Sci: Cortina ce l’ha fatta, suoi i Mondiali 2021

4 maggio 2015

Cortina farà da cornice per la quarta volta a un Mondiale di sci alpino: aveva già ospitato la manifestazione nel 1932, 1941 e 1956 (in quest’ultima occasione l’evento coincise con i Giochi invernali). L’ultima edizione dei Mondiali di sci in Italia è andata in scena nel 2005: in quell’occasione a ospitarli era stata Bormio. Soddisfatto Flavio Roda, presidente della Federazione italiana sport invernali: "L'impegno che avevamo preso per far sì che Cortina fosse l'unica candidata è stato rispettato, adesso avremo un anno in più per lavorare con ancora maggior vigore".