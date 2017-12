18 dicembre 2017

Lo svedese Matts Olsson trionfa sulla Gran Risa aggiudicandosi lo slalom gigante parallelo. Una splendida performance che lo ha visto protagonista fin dai sedicesimi di finale per poi esaltarsi in semifinale, dove ha avuto la meglio dell'austriaco Marcel Hirscher (che ha chiuso poi al terzo posto) per poi superare in finale il norvegese Kristoffersen per soli tre centesimi di secondo. Quarto il norvegese Kilde, quinto il norvegese Nestvold-Haugen, sesto lo svedese Myhrer, settimo lo svizzero Murisier e ottavo il croato Zubcic.



Lo spettacolo inizia subito con il doppio turno dei sedicesimi di finale con Marcel Hirscher che elimina il francese Favrot. Degli italiani avanzano agli ottavi di finale soltanto Luca De Aliprandini, che vince il derby con Riccardo Tonetti, e Roberto Nani mentre Manfred Moelgg viene eliminato dal norvegese Jansrud. Va fuori subito anche Florian Eisath con il canadese Erik Read.



Agli ottavi di finale, stavolta in discesa unica, Marcel Hirscher avanza con un brivido eliminando il norvegese Jansrud (+0”06), lo svedese Andre Myher elimina lo svizzero Meillard (+0”05). Passa Olsson che butta fuori l'austriaco Stefan Brennsteiner (+0”67). L'italiano De Aliprandini sfiora la qualificazione, ma per soli due centesimi ha la meglio il croato Filip Zubcic. Il norvegese Kristoffersen butta fuori l'austriaco Mayer (+0”12), così come l'altro norvegese Nestvold-Haugen ha la meglio sul canadese Read (+0”21). L'italiano Roberto Nani per 15 centesimi non riesce a qualificarsi, battuto da Murisier mentre avanza il norvegese Kilde che elimina a sorpresa Pinturault (+0”02).



Quarti di finale che vedono ancora protagonista l'austriaco Hirscher che fa fuori lo svedese Myhrer (+0”37), mentre Matts Olsson elimina dalla corsa alle prime quattro posizioni il croato Filip Zubcic (+0”31). Passa in semifinale anche il Kristoffersen che nel derby norvegese ha la meglio su Nestvold-Haugen (+0”18). Un altro norvegese in semifinale, Kilde, ha la meglio sullo svizzero Murisier (+0”18).



Si arriva alle semifinali ed è lì che Olsson si esibisce in una splendida discesa mettendo fuori dalla finale per le prime due posizioni Hirscher (+0”05) mentre Kristoffersen batte Kilde di sette centesimi. Dopo le semifinali si arriva alle ultime emozionanti battute e oltre alla finale per il primo e il secondo posto, la grande novità di questa edizione sono le discese per decidere le posizioni dal quinto all'ottavo posto. Ed è così che si comincia con la sfida vinta da Murisier (settimo) con Zubcic (ottavo), poi Nestvold-Haugen (sesto) che supera (Myhrer). Per il terzo posto riecco Hirscher (terzo) superare Kilde (quarto) per soli otto centesimi. Poi la finale con Matts Olsson che supera Kristoffersen di tre centesimi per alzare le braccia al cielo.