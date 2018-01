Sci, Coppa del Mondo: Hirscher re anche nello slalom di Adelboden

7 gennaio 2018

Dopo aver trionfato nel gigante di ieri, Marcel Hirscher si ripresenta ad Adelboden con le idee chiare anche nello slalom speciale di Coppa del Mondo e la prima manche la chiude, come di consueto, in testa con un tempo di 55”78 in una gara condizionata per tutti dalle condizioni della pista resa difficile da percorrere dagli sciatori con pettorale alto, data la pioggia caduta nella notte che ha reso la il fondo morbido e che progressivamente cede. Con il numero 5, il campione austriaco segna dunque il miglior tempo e alle sua spalle si piazzano il connazionale Michael Matt (+0”25) e lo svedese Andre Myhrer (+0”44). Quarto posto per il norvegese Kristoffersen (+0”71) e quinto il francese Alexis Pinturault (+1”17). Venendo agli italiani, ottavo tempo per Stefano Gross (+1”52) e nono per Manfred Moelgg (+1”64), mentre Patrick Thaler chiude la prima manche con il 23esimo tempo (+3”29). Non riescono a qualificarsi per la seconda manche Tommaso Sala, Fabian Bacher, Giuliano Razzoli, Federico Liberatre e Cristian Deville che inforca.



Le emozioni della seconda manche arrivano naturalmente nel finale, tant’è che i distacchi dei tre sul podio sono minimi valutando i tempi complessivi. A vincere, come praticamente di consueto, è ancora Marcel Hirscher che conquista così il 52esimo successo in carriera in Coppa del Mondo, superando di soli 13 centesimi il connazionale Michael Matt che, inoltre, beffa ancora il norvegese Kristoffersen (distante 16 centesimi da Hirscher e privato del secondo posto per soli tre centesimi). Al quarto posto lo svedese Andre Myhrer (+0”78), quinto il francese Alexis Pinturault (+0”83). Al sesto posto il primo degli italiani, Stefano Gross (+1”43), settimo il norvegese Sebastian Foss Solevag (+1”55), ottavo lo svizzero Loic Meillard (+1”56). Nono posto per l’austriaco Christian Hirschbuehl (+1”64), decimo il tedesco Linus Strasser (+1”72). Venendo agli altri italiani, 21esimo Patrick Thaler (+2”86) e 25esimo Manfred Moelgg (+3”24) dopo una brutta seconda manche.