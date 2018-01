Sci, Coppa del Mondo: Hirscher domina anche a Zagabria

4 gennaio 2018

La prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo sulla pista di Zagabria aveva subito visto un dominio austriaco con Michael Matt primo con 55”37 a precedere il grande favorito, Marcel Hirscher a 55”58. Al terzo posto il norvegese Henrik Kristoffersen, distanziato di soli 59 centesimi. Quarto posto per l'austriaco Manuel Feller (+1”07) e al quinto posto il primo degli italiano, Stefano Gross distante 1”36 da Matt. L'altro italiano Manfred Moelgg, vincitore lo scorso anno, chiude la prima manche con il dodicesimo tempo (+1”86) mentre Cristian Deville con il pettorale numero 44 chiude con un buon 24esimo tempo (+2”92).



Patrick Thaler, altro azzurro, non riesce a qualificarsi per la seconda manche. La seconda manche al via nel pomeriggio si presenta molto più tecnica rispetto alla prima, da percorrere sotto i riflettori vista la scarsa visibilità. Le emozioni naturalmente sono tutte nel finale, e purtroppo si comincia da quella amara per l'azzurro Stefano Gross: dopo aver chiuso la prima manche al quinto posto, infatti, l'italiano finisce fuori nella seconda e spreca una buona opportunità per conquistare un buon piazzamento.



Il norvegese Henrik Kristoffesen è il terzultimo a scendere ma la sua performance non varrà più del terzo posto, distante 0”11 da Marcel Hirscher che poco dopo vola al primo posto piazzando un complessivo 1'50”60 che vale la vittoria nonostante poco dopo il connazionale Michael Matt, migliore nella prima manche, sfiori l'impresa chiudendo a 0”05 dal re Hirscher che conquista così un'altra importante vittoria in Coppa del Mondo.



Venendo agli altri, quinto posto per lo svizzero Luca Aerni (+1”64), sesto posto per il francese Alexis Pinturault (+1”89), settimo posto per il britannico Dave Ryding (+2”18), ottavo il norvegese Sebastian Foss-Solevag (+2”19), nono lo svedese Andre Myhrer (+2”36) e decimo il primo degli italiano, Manfred Moelgg (+2”37). Detto della delusione dell'altro azzurro Stefano Gross, chiude invece in 23esima posizione Cristian Deville (+3”53).