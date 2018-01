Sci, Coppa del Mondo: Hirscher domina anche a Garmisch

28 gennaio 2018

Dubbi ormai non ce ne sono più, Marcel Hirscher vince anche lo slalom gigante di Garmisch, su una pista ripida e dal fondo duro e gelato, con un distacco spaventoso. Il campione austriaco, leader nella classifica generale e in quelle di specialità per lo slalom gigante e quello speciale, sulle nevi tedesche ha conquistato il 55esimo successo in Coppa del Mondo ribadendo un dominio, visto anche il distacco dal secondo classificato, l’austriaco Manuel Feller lontano più di un secondo e mezzo (+1”57). Al terzo posto l’americano Ted Ligety (+1”69) tornato tra i top dopo un brutto infortunio al ginocchio che gli aveva negato la forma migliore, al quarto il norvegese Henrik Kristoffersen (+1”83). Quinta posizione per lo svedese Matts Olsson (+1”97) e in sesta ecco il norvegese Kilde (+2”13). Settimo posto per il primo degli italiani, Florian Eisath (+2”20), ottavo il francese Mathieu Faivre (+2”30) e nono un altro trasalpino, Alexis Pinturault (+2”32). Decimo posto per lo svizzero Loic Meillard (+2”55).



Venendo agli altri italiani in gara, 11esimo posto per Manfred Moelgg (+2”74), 14esimo posto per Giovanni Borsotti (+2”93), 24esimo Roberto Nani (+3”60) e 25esimo Riccardo Tonetti (+3”93).Il trentino Luca De Aliprandini non è riuscito a qualificarsi per la seconda manche e non è arrivato, dunque, tra i migliori trenta.