Sci, Combinata Wengen: gioia Jansrud, Paris quinto

15 gennaio 2016

Il guizzo di Kjetil Jansrud. Il campione norvegese si aggiudica la combinata di Wengen, in Austria, rimontando due posizioni grazie ad una grande prestazione nella seconda manche di slalom e chiudendo in 2'37"61: beffato di appena 4 centesimi il connazionale Aksel Lund Svindal che si era imposto nella discesa libera della prima manche. Chiude il podio il francese Adrien Theaux, quinto l'azzurro Dominik Paris staccato di mezzo secondo dal leader.

Seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo per Jansrud, che in classifica generale si conferma al quarto posto staccando il tedesco Neureuther e accorciando sul connazionale Kristoffersen: buone entrambe le prove a Wengen, determinante il sesto tempo dello slalom che gli permette di recuperare i 90 centesimi che aveva perso su Svindal nella discesa libera.



Non lontano anche il francese Theaux, terzo a 13 centesimi, mentre l'austriaco Reichelt, terzo dopo la prima manche, si ritira. Ottima seconda manche pure per Paris, dietro ai primi tre e all'altro francese Mermillod Blondin, super in slalom. Gli altri italiani: Peter Fill chiude decimo, Mattia Casse 18.o e Siegmar Klotz 19.o, fuori Christof Innerhofer.