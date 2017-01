Sci, Combinata Santa Caterina: Pinturault beffa Hirscher, male gli italiani

29 dicembre 2016

Sorride a Pinturault la combinata di Santa Caterina Valfurva. Il francese chiude davanti a tutti con il tempo di 2'19"71 grazie a una splendida prova in slalom. Il campione del mondo in carica Marcel Hirscher è costretto ad accontentarsi del secondo posto, staccato di 34 centesimi. L'austriaco allunga però in classifica generale, visto che il suo diretto inseguitore, il norvegese Jansrud non riesce a finire la gara. Ora i punti di vantaggio sono 231 (713 contro 482). Sul terzo gradino del podio a Santa Caterina sale il norvegese Kilde, primo nella prima manche di SuperG e abile anche tra i pali stretti. Giornata da dimenticare, invece, per gli italiani, Dominik Paris dopo il quinto crono nella prima parte di gara inforca in slalom ed è costretto al ritiro, il migliore degli azzurri è Peter Fill con il diciottesimo tempo.