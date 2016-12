Sci, Combinata Chamonix: super Paris ma trionfa Pinturault

19 febbraio 2016

Il successo di Pinturault è stato costruito nella prima manche, ossia quella di slalom speciale: grande prova del francese e un piccolo errore per Paris che lo ha costretto ad un comunque ottimo quinto posto. Ma che a conti fatti sembra essergli costato caro. A condizionare la seconda manche sono state le condizioni atmosferiche: la discesa, inizialmente prevista per le 14, ha preso il via alle 15.15, causa nebbia sul tracciato.



Come da copione Paris in discesa rimonta posizioni, lasciandosi alle spalle Mermillod Blondin e Victor Muffat-Jeandet, che avevano completato il podio francese a Kitzbuhel. Chiude quinto Kjetil Jansrud. Gli altri italiani: Riccardo Tonetti è ottavo, Peter Fill è dodicesimo. Pinturault può così esultare per la Coppa del Mondo di Combinata, ritornata in auge dopo la sospensione nel 2012. Domani si riparte, sempre a Chamonix, con la discesa libera.