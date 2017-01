Sci, City Event Stoccolma: sorpresa Strasser, dominio Shiffrin

31 gennaio 2017

Va al tedesco Linus Strasser il City Event di Stoccolma, lo slalom parallelo sulla collina di Hammarbybacken valido per la Coppa del mondo: secondo posto per il francese Alexis Pinturault, terzo lo svedese Mattias Hargin. In campo femminile vince come da copione la favoritissima Mikaela Shiffrin che in finale ha la meglio sulla slovacca Veronika Velez Zuzulova. Terza la norvegese Nina Loeseth. Nessun azzurro supera i quarti.