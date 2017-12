Sci Cdm: Shiffrin super nello slalom

26 novembre 2017

Sulle nevi di Killington trionfa Mikaela Shiffrin nello slalom femminile della Coppa del Mondo di sci . Ancora una prova straordinaria per la statunitense dopo il secondo posto di sabato nel gigante. Alle sue spalle c'è Petra Vlhova (+1"64), vincitrice nel primo slalom stagionale a Levi, a cui non basta un'ottima seconda manche. Chiude il podio l'austriaca Schild (+2"67). Non riesce il bis alla Moelgg dopo il terzo posto conquistato sabato: l'altoatesina cade nella seconda manche mentre provava un recupero disperato sul podio. Buona prova per le altre azzurre con la Costazza (+3"60) e la Curtoni (+3"69) che chiudono rispettivamente ottava e dodicesima.

Nella prima manche è subito scatenata la Shiffrin che chiude in un 49"57 che stacca nettamente la svizzera Holdener (+0"89) e l'austriaca Schild (+1"29). Delude inizialmente Petra Vlhova a +1"45, staccata anche dalla svedese Hansdotter quarta con un ritardo di +1"40. Per trovare la prima italiana bisogna arrivare al decimo posto con Manuela Moelgg staccata di +2"38, due posizioni più in basso Irene Curtoni (+2"63) prima di Chiara Costazza tredicesima (+2"90).



Le azzurre provano a forzare la mano nella seconda manche: parte subito forte la Costazza prima di perdersi sul terzo intertempo, l'1'44"51 finale le fa scalare la classifica fino all'ottava posizione, riuscendo a superare anche Irene Curtoni, che chiude in 1'44"60 per il dodicesimo posto al termine di una seconda discesa con qualche sbavatura. La Moelgg prova a bissare la buona prestazione di ieri, ma arriva scarica alla seconda manche e chiude in ritardo una curva prima del terzo intertempo andando fuori pista.



È super invece Petra Vlhova che recupera quasi interamente il ritardo della prima manche chiudendo in 1'42"55: non riescono a tenerle testa la svedese Hansdotter (1'43"69), l'austriaca Schild (1'43"58) e la svizzera Holdener (fuori dopo un errore nel primo intertempo che ne aveva già condizionato la gara). Non si lascia sorprendere invece la statunitense Mikaela Shiffrin, che con 1'40"91 conquista la prima posizione festeggiando con il pubblico di casa in tripudio.