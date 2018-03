Sci, Cdm: la Svezia trionfa ad Are nel Team Event

16 marzo 2018

La Svezia si aggiudica il Team Event di Coppa del Mondo ad Are. Battuta in finale la Francia 3-1 nelle prove di slalom parallelo: la squadra formata da Anna Swenn Larsson, Mattias Hargin, Frida Hansdotter e Andre Myhrer trionfa. Terzo posto per la Germania e quarto per l'Austria. L'Italia di Marta Bassino, Alex Vinatzer, Irene Curtoni e Riccardo Tonetti eliminata subito ai quarti di finale con un secco 4-0 dalla Germania.



Grande spettacolo nel Team Event delle finali della Coppa del Mondo sulle piste di Are, in Svezia. Si parte con i quarti di finale: Austria-Slovenia, Norvegia-Francia, Italia-Germania e Svizzera-Svezia. Gli azzurri in gara sono Alex Vinatzer, Riccardo Tonetti, Irene Curtoni e Marta Bassino. Austria-Slovenia finisce 3-1, dopo lo svantaggio iniziale nella prima delle quattro sfide di slalom parallelo, dato dall'inforcata di Katharina Liensberger, tutto facile per Marco Schwarz, Katharina Gallhuber e Manuel Feller. La Francia batte la Norvegia 3-1 mentre va subito fuori l'Italia (quarta lo scorso anno ad Aspen) contro la Germania con un secco 4-0: la prima sfida viene persa da Marta Bassino contro Marina Wallner, ko anche Alex Vinatzer con Alexander Schmid e Irene Curtoni con Lena Duerr, chiude Linus Strasser che batte nettamente Riccardo Tonetti. Bene subito anche la Svezia che supera 3-1 la Svizzera. Le semifinali sono Francia-Austria (finita 3-1) e Svezia-Germania (3-1). La finale è dunque tra Svezia e Francia e a trionfare sono i padroni di casa per 3-1: Anna Swenn Larsson batte Romane Miradoli nella prima prova, poi il pareggio con Noel Clement che ha la meglio su Mattias Hargin. Il vantaggio della Svezia lo firma Frida Hansdotter che batte Tessa Worley e nell'ultima sfida Julien Lizeroux inforca e lascia la vittoria ad Andre Myhrer che chiude il 3-1 della Svezia. Terzo posto per la Germania, quarta l'Austria.