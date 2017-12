Sci, cdm: Jansrud vince superG Lake Louise

26 novembre 2017

A Lake Louise non delude Kjetil Jansrud: nel superG di Coppa del Mondo il norvegese conquista la vittoria numero venti della sua carriera. 1'30"76 il tempo per la prima posizione che ha relegato l'austriaco Max Franz al secondo posto (+0"28). Alle loro spalle Hannes Reichelt (+0"32) che ha beffato di poco altri due norvegesi: Aleksander Aamodt Kilde (+0"41) e Aksel Lund Svindal (+0"52) restano fuori dal podio.



In una gara interrotta due volte per evitare ulteriori trappole in un tracciato già insidioso gli italiani si sono dovuti accontentare del sesto, settimo e ottavo posto: primo tra gli azzurri Christof Innerhoffer, che ha chiuso in 1'31"81 con un ritardo di +1"05 e una prova decisamente più convincente rispetto alla discesa libera di sabato. A seguire Dominik Paris (+1"10) e Peter Fill (+1"15) per un gruppo compatto e capace di insidiare le prime posizioni dimostrando di poter recitare un ruolo non marginale già dalle prossime gare. I tre italiani chiudono a ridosso del podio, ma devono arrendersi di fronte al dominio di austriaci e norvegesi.



Nelle retrovie Guglielmo Bosca (1'34"26) e Matteo Marsaglia (1'35"03) partiti dopo il blocco dei più forti di giornata. Termina invece distante dalle prime posizioni lo svizzero Beat Feuz, vincitore della discesa libera di sabato, con un ritardo di +1"35.