Sci: Brignone davanti nella prima manche a Soelden

24 ottobre 2015

Inizio di stagione con il botto per l'Italia. Federica Brignone ha dominato la prima manche del gigante femminile di Soelden valido per la Coppa del mondo di sci. La valdostana, partita con il pettorale numero 2, ha disputato una prova perfetta e rifilato grandi distacchi alle avversarie. Seconda posizione per la favorita Mikaela Shiffrin a +0.95. A un secondo e mezzo la Weirather, terza a metà gara. Bene anche la Curtoni: sesta.

Undicesimo tempo per Nadia Fanchini a oltre due secondi e mezo di ritardo dalla vetta. Più indietro la Moelgg (16°) e la giovane Agnelli (17°). Peccato per la baby Bassino, grande attesa, che è finita fuori come la Picheler. Appuntamento alle 12:45 per la seconda manche.