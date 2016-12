Sci annullato il gigante donne: Goggia era in testa

20 dicembre 2016

Lo slalom gigante valido per la Coppa del mondo donne, in programma a Courchevel, è stato definitivamente cancellato a causa del troppo vento. La prima manche era stata interrotta dopo che erano scese 19 atlete. Al momento dello stop le azzurre stavano dominando la prova: Sofia Goggia era in testa, davanti di 2 centesimi a Federica Brignone. Terza Nina Loeseth (+0"29), quarta Marta Bassino (+0"34).