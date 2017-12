Sci, annullata la combinata donne di St. Moritz

8 dicembre 2017

La Coppa del Mondo femminile doveva riprendere dalle nevi di St.Moritz con la combinata donne , ma il maltempo ha concesso di disputare solo la prima parte di gara. Vento e nebbia hanno prima costretto a invertire le manche, spostando lo slalom in avvio, poi a cancellare il supergigante. Al termine della prima prova guidava la statunitense Shiffrin. Le previsioni mettono in forte dubbio anche le gare in programma nel weekend.

Ha potuto brillare solo a metà il talento di Mikaela Shiffrin, prima che le condizioni climatiche avverse costringessero ad annullare la seconda prova della combinata. Dopo le splendide prestazioni in Stati Uniti e Canada il dominio della leader della classifica generale trova conferme anche nello slalom in Svizzera. A St.Moritz la statunitense continua a stupire: la discesa nello slalom è quasi perfetta e il 42”53 al traguardo serve a prendere subito la testa della gara. Alle sue spalle le due padrone di casa Wendy Holdener (+0”39) e Michelle Gisin (+1”21), che già nella libera di Lake Louise aveva chiuso al terzo posto. Subito fuori dal podio la slovacca Petra Vlhova (+1”29) e il duo austriaco composto da Ramona Siebenhofer (+1”30) ed Elisabeth Kappaurer (+1”33). Prima tra le italiane Federica Brignone (+1”43) per un settimo posto che conferma tutte le qualità dell’azzurra nella disciplina; bene anche Marta Bassino (tredicesima con +1”97) e Johanna Schnarf (diciottesima a +2”60) che precede di un solo centesimo Sofia Goggia. La gara viene però condizionata dal maltempo e, dopo l’inversione delle manches, il superG non arriva allo start della prima atleta per le condizioni meteo sfavorevoli. La Coppa del Mondo femminile riprenderà domani con il superG in programma ancora sulla pista Corviglia di St.Moritz, il tempo sembra però non concedere tregua mettendo a rischio l’intera due giorni in Svizzera.