Sci, ancora problemi al ginocchio per Svindal: stagione finita

13 gennaio 2017

Aksel Lund Svindal dà l'addio alla stagione di sci e non sarà quindi in gara ai Mondiali di St. Moritz. Il norvegese si era procurato la rottura del crociato nel gennaio dell'anno scorso a Kitzbuhel ed era tornato a gareggiare nel finale del 2016, cogliendo tre podi (due secondi posti e un terzo). Ora, prima di Wengen, il nuovo stop: "C'è qualcosa che non va nel mio ginocchio, devo fermarmi e capire come agire". Probabile una nuova operazione.