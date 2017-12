Sci alpino, Coppa del Mondo: super Huetter nella discesa a Lake Louise

1 dicembre 2017

Una gara che è stata contraddistinta da una fitta nevicata, un cambio di meteo che ha reso possibile una prima parte di gara veloce e una seconda molto più difficoltosa con la visibilità sempre più limitata. L'austriaca ha preceduto Tina Weirather che a chiuso soltanto a 9 centesimi di distanza. Al terzo posto un'ottima Mikaela Shiffrin distante però dalle prime due, addirittura +0.30 dall'austriaca in testa. Grande paura per Lindsey Vonn che è caduta quasi al termine della sua discesa quando stava conducendo una gara che l'avrebbe portata in testa, causando un grande spavento per tutti gli appassionati ma la statunitense ha voluto comunque continuare poi la discesa per arrivare al traguardo, pur di tranquillizzare il pubblico seppur senza nulla a pretendere. Al quarto posto la prima delle italiane con Elena Fanchini (+0.64), al quinto posto la statunitense Jacqueline Wiles (+0.75). In sesta posizione un'altra italiana, Sofia Goggia (+0.76). Settima posizione per la tedesca Viktoria Resensburg (+0.89), ottava e nona posizione rispettivamente per due svizzere: Michelle Gisin (+0.97) e Lara Gut (+1.07). Decima un'altra statunitense, Breezy Johnson (+1.23).



Per quanto riguarda le altre italiane, da segnalare il ritorno di Nadia Fanchini dopo l'infortunio della scorsa stagione all'omero, ha chiuso a +3.73 dal tempo della Huetter. Le migliori altre italiane sono Johanna Schnarf (18esima a +1.96), Verena Stuffer (19esima a +2.05), Nicol Delago (+2.06).