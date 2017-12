Sci alpino, Coppa del Mondo: Kriechmayr vince il supergigante di Beaver Creek

1 dicembre 2017

Ad aprire le danze sulla "Birds of Prey" è l'austriaco Matthias Mayer che chiude in 1'10''31, commettendo un paio di errori, ma comunque sciando bene. Subito dopo il canadese Dustin Cook che chiude a 99 centesimi dal leader. Poi ecco Vincent Kreichmayr portarsi in testa, con un avvio di gara rapidissimo e chiudendo poi con ben 6 decimi di vantaggio su Mayer in 1'09''71. Per lui una vittoria più che meritata, scendendo alla grande dalla prima all'ultima porta. Il suo sarà il miglior tempo della gara. Subito dopo ecco il primo italiano a scendere con Christof Innerhofer che dopo una partenza titubante, si scioglie soltanto nel finale della discesa chiudendo a 99 centesimi da Kreichmayr. L'altro italiano Dominik Paris parte in maniera molto decisa, ma diverse imperfezioni fanno concludere la sua prova a +0.83 da Kreichmayr, il suo sarà il miglior tempo per gli azzurri. Alle spalle dell'austriaco in testa ecco piazzarsi al secondo posto il norvegese Kjetill Jansrud, dato dai più per favorito alla vigilia, con una bella performance (+0.23). Al terzo posto un altro austriaco, Hannes Reichelt (+0.33).



Buone discese anche per i francesi Adrien Theaux e Alexis Pinturault, rispettivamente quarto (+0.44) e quinto (+0.53). Sesto posto in coabitazione per il norvegese Svindal e l'austriaco Mayer (+0.60), poi ottavo il norvegese Kilde (+0.67) e il tedesco Sander (+0.79). Al decimo posto il tedesco Thomas Dressen (+0.83). Per quanto riguarda gli italiani, come detto il migliore è stato Dominik Paris che ha chiuso al decimo posto proprio con il tedesco Dressen, mentre Christof Innerhofer ha chiuso al tredicesimo posto (+0.99). Sedicesimo Peter Fill (+1.34), 32esimo Matteo Marsaglia (+2.29) e 33esimo Guglielmo Bosca (+2.41). Emanuele Buzzi ha concluso in 43esima posizione (+2.87).