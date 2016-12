Sci, allenamento provocante per Lindsey Vonn

22 novembre 2015

Non è un inverno particolarmente fortunato per Lindsey Vonn: prima ha scelto di saltare il gigante inaugurale di Soelden, poi è stata operata alla mano che le era stata morsa dai cani. Ora la sciatrice statunitense sembra aver trovato un po' di pace e, nel corso degli allenamenti ad Aspen (in Colorado) in vista della coppa del Mondo, ha scherzato con i follower postando una foto da un punto di vista... sexy: "Vi sembra che faccia grande il sedere?".