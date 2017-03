Sci, 10 podi stagionali: Sofia Goggia supera Deborah Compagnoni

4 marzo 2017

Con la prima vittoria in coppa del mondo conquistata oggi nella discesa libera di Jongseon in Corea, Sofia Goggia ha raggiunto il record di dieci podi stagionali , superando il precedente limite di nove che apparteneva a un mostro sacro dello sci azzurro, Deborah Compagnoni , che lo ottenne due volte, nella stagione 1996-97 e 1997-98.

Per la 24enne bergamasca, bronzo anche ai recenti Mondiali di St. Moritz, una stagione da incorniciare dunque, con l'aggiunta del trionfo odierno ottenuto su due campionesse del calibro di Lindsey Vonn (che a sua volta sta cercando di superare il record mondiale assoluto di vittorie in Coppa del mondo, strappandolo a Ingemar Stenmark) e la campionessa del mondo Ilka Stuhec. Attualmente la Goggia è seconda, staccata proprio dalla Stuhec di 97 punti nella classifica mondiale di discesa, a una gara dalla conclusione. Nella classifica del supergigante, a due gare dalla fine, Sofia Goggia è invece in quarta posizione. Goggia è la sesta sciatrice azzurra che è riuscita a vincere una discesa libera di coppa del mondo. prima di Lei, Isolde Kostner, Elena Fanchini, nadia Fancini, Giustina Demetz e Daniela Merighetti.