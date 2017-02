Mondiali sci, Goggia e Vonn male nel Super G

Goggia, Vonn, Stuhec e in parte la Gut: le favorite hanno steccato nel Super G Mondiale. Partiamo dall'azzurra che non ha sfruttato il pettorale numero 4 e ha chiuso con una prova mediocre a quasi un secondo (+0.91) dall'oro. La bergamasca non ha mai spinto fino in fondo, la sua caratteristica cattiveria agonistica oggi non si è vista. Ora è chiamata al riscatto in discesa e gigante.



Non c'è stato neanche il duello tanto atteso tra la Vonn e la Gut. La statunitense, partita con le nuvole, è stata tradita da un dosso dopo soli 35 secondi di gara: è finita larga e addio sogni di gloria. La svizzera, invece, ha lottato centesimo su centesimo con la Weirather e ha chiuso, stremata, sul gradino più basso del podio per un'inerzia. A soli +0.03 dall'argento che si è messa al collo Tina, bravissima a far scorrere gli sci.



A far saltare il banco è stata Nicole Schmidofer. La 27enne austriaca, scesa col numero 8, ha sorpreso tutte tirando fuori il coniglio dal cilindro. Senza pressione è volata in alto e ha fatto un capolavoro nelle difficili curve della parte centrale. Poi giù in picchiata fino al traguardo, una prova veramente senza sbavature.



In casa Italia può sorridere Elena Curtoni che ha anche accarezzato il sogno medaglia. Resta il quinto posto a mezzo secondo al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Bene anche la Brignone che con l'ottava posizione si è confermata in forma e può essere grande protagonista in gigante. Male, come la Goggia, Federica Marsaglia che ha chiuso la sua prova mondiale con una prova pulita ma non efficace a 2 secondi dalla vetta.