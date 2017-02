Mondiali sci, Feuz davanti nella prima prova di discesa

7 febbraio 2017

Beat Feuz davanti a tutti nella prima prova cronometrata della discesa mondiale in programma sabato prossimo a St. Moritz. Sulla pista di casa, con partenza leggermente abbassata, lo svizzero ha chiuso in 1'42"14. Peter Fill ha chiuso con il quinto posto (1'42"51): "Gli svizzeri conoscono molto bene questa pista ed è chiaro che sono avvantaggiati. La pista è preparata bene. A me piace se il tempo non cambia, si puo' fare qualcosa di buono". Dominik Paris, invece, ha chiuso con il sedicesimo tempo: "Anche io ho avuto una buona impressione della pista".



Secondo tempo realizzato dal francese Roger Brice in 1'42"35, seguito dall'altro elvetico Patrik Kueng in 1'42"36.